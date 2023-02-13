Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır'da Seyrantepe Köprülü Kavşak yakınında bulunan 9 katlı Altınkaya Apartmanı, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Polis güvenlik şeridiyle binayı çevrelerken, yakınındaki alışveriş merkezi de boşaltılarak, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kapatıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, Seyrantepe Köprülü Kavşakta bulunan 9 katlı Altınkaya Apartmanı, gelen sesler üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Polis güvenlik şeridi çekerek, yaptığı anonslarla uyarıda bulunup, yandaki binaları da boşalttı. Apartmana yaklaşık 50 metre mesafede bulunan alışveriş merkezi de güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Apartmanın Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun hemen yakınında olması nedeniyle, bu yol da trafiğe kapatıldı. Uzun kuyrukların olduğu yolda bekleyiş sürüyor. (DHA)

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