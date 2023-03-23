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Diyarbakır’da 14 yaşındaki çocuğa işkence iddialarına soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğuna polis olduğu öne sürülen edilen 4 kişi tarafından işkence yapıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Diyarbakır’da 14 yaşındaki çocuğa işkence iddialarına soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde F.K.’nın, polis olduğu ileri sürülen 4 kişi tarafından alıkonularak işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Lice ilçemizde meydana geldiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir” denildi. (DHA)

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