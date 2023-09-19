Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili bir çocuk tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin olarak bir çocuk tutuklandı.

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.T, R.G. ve M.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.T. ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar M.M.D. ve P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, P.G. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)