Diyarbakır’da baraj kapakları açılınca mahsur kalanlar kurtarıldı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapakları açılınca Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde kırsal Kayaköyü Mahallesi’ndeki Dicle Nehri kıyısına piknik yapmak için gelen 4 kişi, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen bölgede mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 6 AFAD personeli ile su üstü arama kurtarma botu sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 4 kişi, kurtarılıp güvenli alana alındı. (DHA)