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Diyarbakır’da baraj kapakları açılınca mahsur kalanlar kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapakları açılınca Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Diyarbakır’da baraj kapakları açılınca mahsur kalanlar kurtarıldı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde kırsal Kayaköyü Mahallesi’ndeki Dicle Nehri kıyısına piknik yapmak için gelen 4 kişi, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen bölgede mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 6 AFAD personeli ile su üstü arama kurtarma botu sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 4 kişi, kurtarılıp güvenli alana alındı. (DHA)

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