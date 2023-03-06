Diyarbakır’da depremde hasar gören su kulesi kontrollü olarak yıkıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremde hasar gören su kulesi, kontrollü olarak yıkıldı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır’da, 1’i boş, 7 bina yıkıldı, çok sayıda bina, iş yeri ve yapı hasar gördü.
Yenişehir ilçesinde, Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü’nün Seyrantepe yerleşkesindeki su kulesi de depremde ağır hasar aldı.
Su kulesi, güvenlik önlemlerinin ardından hidrolik ekskavatörle kontrollü olarak yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)