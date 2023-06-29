Diyarbakır’da Epilepsi hastası genç çoban nehirde boğuldu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, epilepsi hastası Suriye uyruklu çoban Eshet El Hemellas (26), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsal Bozçalı Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda, Suriye uyruklu çoban Eshet El Hemellas’tan haber alamayan yakınları, aramaya çıktı.
Yakınları Hemellas’ın kıyafetlerini nehir kenarında bulunca ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma, sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren arama çalışmaları bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Ekipler öğle saatlerinde Hemellas’ın cansız bedenine ulaştı.
Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hemellas’ın sudan çıkarılan cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.