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Diyarbakır’da husumetliler arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

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Diyarbakır’da husumetliler arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde akşam saatlerinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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