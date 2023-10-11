Diyarbakır’da iş yerlerine silahlı saldırı: Panik anları kamerada
Diyarbakır'da bazı iş yerlerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken zanlı polise teslim oldu.
Diyarbakır'da Mahabad Bulvarı’nda faaliyet yürüten bazı iş yerlerine bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.
Bir iş yerinin camlarının kırıldığı saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçtı.
Zanlının araştırma sürerken polise teslim olduğu öğrenildi.
Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Saldırıya uğrayan yerlerin yanında bulunan başka bir iş yerinin kamera kayıtlarında silah sesini duyan müşterilerin masaların altına saklandığı görülüyor. Videoda, bir süre sonra görülen şüphelinin ateş açtığı anlar yer alıyor. (AA)