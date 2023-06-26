Diyarbakır’da itfaiyenin ev yangınına müdahalesi kask kamerasında
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde itfaiye ekiplerinin bir evde çıkan yangına müdahalesi, kask kamerasına yansıdı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202’nci Sokak’taki Pınar Apartmanı’nın 5’inci katında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, eve giren itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları, kask kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)