Diyarbakır’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı: 4 gözaltı

Diyarbakır'da 4 bloklu sitede çıkan kavgaya müdahale eden polislerden 1'i kolundan bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan 4 bloklu bir site içerisinde akşam saatlerinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre, site içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Site içerisine giren ekipler kavgayı ayırmak isterken, bir polis memuru bıçağın koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)