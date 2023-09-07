Diyarbakır’da susturucu takılı silahla saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da bir kafede vakit geçiren M.U. (35), kafeden çıktığı sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından susturucu takılı tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan M.U., hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat sokağında akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, M.U. kafeden çıkarken, arkasından yaklaşan iki kişiden biri, susturucu taktığı tabancayla M.U.’ya ateş açtı. M.U., başına isabet eden mermiyle yere yığıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.U., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.U.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)