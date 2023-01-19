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Diyarbakır’da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgada M.T. (17) kulağından bıçaklandı, M.F.K. de (17) aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Yayınlanma: 19:17 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü.

POLİS SEVK EDİLDİ

Kavgada M.T. kulağından bıçaklanırken, M.F.K. de yüzüne aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan tedavilerinin ardından M.T. ve M.F.K., ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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