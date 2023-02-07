Diyarbakır’da yıkılan binanın enkazından 3 kişi kurtarıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı’ndaki Serin-2 Apartmanı’nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı çalışmalarda enkaz altından 3 kişi kurtarıldı. (AA)