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Diyarbakır’da yıkılan binanın enkazından 3 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

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Diyarbakır’da yıkılan binanın enkazından 3 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı’ndaki Serin-2 Apartmanı’nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı çalışmalarda enkaz altından 3 kişi kurtarıldı. (AA)

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