Diyarbakır’da yol çöktü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yol çöktü. Çöken yol polis tarafından trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarında yolda çökme meydana geldi.
Yolun çökmesi üzerine genişliği 2, derinliği ise 3 metrelik çukur oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yol, polis tarafından tek yönlü trafiğe kapatılarak önlem alındı. Belediye ekipleri de yolda çalışma başlattı. (DHA)