Diyarbakır’da yolcu otobüsü yandı
Diyarbakır'da seyir halindeki şehir içi yolcu otobüsü, motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır-Elazığ karayolu Seyrantepe Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir otobüste yangın çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 ANN 996 plakalı şehir içi yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Yolcular, otobüsten güvenli bir şekilde ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.
Sürücü de yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında otobüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)