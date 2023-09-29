Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı, 50 koyun öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı, 50 koyun öldü.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki 25 AJ 007 TIRa, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı. TIR’ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun öldü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapanan tren yolunun açılması için çalışma başlatıldı. (DHA)