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Diyarbakır’daki silahlı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde adliye önünde çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Diyarbakır’daki silahlı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı

Bismil Adliyesi önünde 10 Mayıs’ta aralarında önceden husumet bulunan iki aile bireyleri arasında çıkan, 1’i asker 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 4 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 3 sopa ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bu kişilerden 11’i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. (AA)

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