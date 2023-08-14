Doğanay’ı öldürüp kaçan sürücü hâlâ bulunamadı

Kadıköy'de Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği kaza sonrası yaya olarak olay yerinden kaçan sürücü hâlâ bulunamadı. Sürücünün yakalanması için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kadıköy’de, 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü’nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı. 51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TELEFONLARINDAN BİRİNİ ARAÇTA BIRAKMIŞ

Kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürerken olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Emniyetten alınan bilgilere göre şüphelinin 2 cep telefonu olduğu, birini kaçarken otomobilinin içinde bıraktığı ortaya çıktı.

Şüpheli Ünlü’nün diğer cep telefonu ise yerine teslim olmaya gelen Mehmet Can Ç.’nin evi arandığı sırada bulundu. Öte yandan şüpheliyi yakalamak için 4 ayrı eve baskın düzenlendiği öğrenilirken, Temel Ünlü’nün 11 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

“İSTANBUL’DA SÜRÜCÜNÜN BULUNAMAMASI İNANILMAZ”

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, “Çok üzücü. Olayın üstünden bu kadar gün geçmesine rağmen İstanbul’da sürücünün bulunamaması inanılmaz. Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı. Ne yapılması gerekiyorsa arkadaşları yapıyor. Biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi. (DHA)