Doktorunu öldüren sanık yeniden hakim karşısında

İstanbul Bahçelievler'de özel hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası Yargıtayca bozulan sanık lise öğrencisi Serhat Tunçdemir'in, yeniden yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

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Bahçelievler’de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman(57)’ı, 2018 yılında başından vurarak öldüren Serhat Tunçdemir ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, olayın ‘Tasarlama’ fiiliyle değil ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ meydana geldiğini belirterek kararı bozdu.

Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serhat Tunçdemir bulunduğu cezaevinden getirilirken, öldürülen doktor Fikret Hacıosman’ın eşi ve kızı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Buna göre doktor Fikret Hacıosman’ın sanığa ilaç yazıp, sanığı tedavi etmesi nedeniyle kamu görevi ifa ettiği belirtildi. Serhat Tunçdemir’in ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi .Mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)