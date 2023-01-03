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Dolmuş şoförü Can’ın silahlı saldırıda böyle öldürülmüş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde TIR şoförü Adem T.'nin (24), trafikte tartıştığı dolmuş şoförü Can Yüce'yi (24) tabancayla vurup, öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. 

Yayınlanma: 10:42 - 03 Ocak 2023 Güncellenme:
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, durakta şoför olarak çalışan Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem T. ile ‘yol verme’ meselesinden tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da birbirine tabanca çekti. Adem T., Yüce’ye ateş açtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yüce, hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Adem T.yi gözaltına aldı. (DHA)

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Adana Polis
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