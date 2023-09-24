Domuz avında arkadaşını öldürdü, tutuklandı
Şırnak'ta çıktıkları domuz avında arkadaşı Osman Pusatı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve yanlışlıkla vurduğunu ileri süren Ramazan Deniz, tutuklandı.
Şırnak’ta domuz avına giden iki arkadaştan Ramazan Deniz, Osman Pusata av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ramazan Deniz gözaltına alınırken, Pusatın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
TUTUKLANDI
İfadesinde havanın karanlık ve çevrenin çalılık olduğunu söyleyen Ramazan Deniz, arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Deniz, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)