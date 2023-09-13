Domuz avlarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü 1 yaralı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde domuz avına çıkan Nail Akın, arkadaşları Tahsin Şen ve Ergün Aslan'ı yanlışlıkla vurdu. Şen olay yerinde hayatını kaybetti, Aslan ise ağır yaralandı.
Bursa’da gerçekleşen olay, dün saat 23.30 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanda arkadaşları Tahsin Şen ve Ergün Aslan ile domuz avına çıkan Nail Akın, çalılıklarda hareketlilik yaşanınca tüfekle ateş etti. Bu sırada çalılığın arkasındaki Şen ve Aslan vuruldu.
YARALININ DURUMU AĞIR
Göğsünden yara alan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybetti, Ergün Aslan ise ağır yaralandı.
Nail Akın’ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergün Aslan, ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Nail Akın, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)