Domuz nöbetinde kazara kuzenini vurdu
Aydın Germencik'te domuzlara karşı incir bahçesinde nöbet tutan Furkan A., elindeki tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kuzeni Yiğit Çiçek'i öldürdü.
Germencik’in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarında dün saat 22.30 sıralarında Furkan A. (20), kuzeni Yiğit Çiçek (16) ve 2 arkadaşıyla birlikte incir bahçesinde domuzlara karşı nöbet tutarken, iddiaya göre elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar kuzeni Yiğit Çiçek’in vücuduna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yiğit Çiçek’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olay sonrası Furkan A., jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)