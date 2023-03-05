Abone Ol

Dört camiyi soyan hırsız yakalandı

Kars'ta camilerin ses sistemleri ve elektronik temizlik aletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dört camiyi soyan hırsız yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ulu, Hafızpaşa, Aliağa ve Alparslan camilerinin ses sistemleri ve temizlik malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin, 8’i hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunan A. D. (33) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.  (AA)

Depremden zarar gören camiden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandıİlginizi ÇekebilirDepremden zarar gören camiden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam