Dövüp uçurumdan attılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp 70 metrelik uçurumdan atıldığı iddia edilen Ertuğrul P., ağır yaralı bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaralı Ertuğrul P., hastanede yoğun bakıma alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul P., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldükten sonra 70 metrelik uçurumdan atıldı. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, zorlu arazi koşullarının olduğu bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi. Sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Jandarma, 70 metrelik uçurumun dibinde Ertuğrul P.’yi ağır yaralı buldu.

İtfaiye ve jandarmanın çalışmasıyla Ertuğrul P. bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul P., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ertuğrul P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Ertuğrul P.’yi dövüp uçurumdan attığı iddia edilen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)