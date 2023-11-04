Drift atıp polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 30 bin lira ceza
Burdur'da drift atarken ekip aracına çarpan 16 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsüne 30 bin 870 TL ceza kesildi.
Burdur’da drift attıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ekip aracına çarpıp, bir süre sonra da tarlaya giren A.A.Y. (16) gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücüye; drift atmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 30 bin 870 lira ceza kesildi.
ARAÇLA TARLAYA GİRDİ
İstasyon Caddesi’nde dün saat 23.00 sıralarında otomobiliyle drift atan A.A.Y., Cumhuriyet Meydanı’nda polisin ‘Dur’ ihtarına uymadı. Bir süre kaçan sürücü Eski Sanayi Sitesi’nde otomobilini park etti. Otomobilin yerini belirleyen polisleri fark eden A.A.Y., kaçmaya çalıştı. Polis aracına çarpan sürücünün takip sırasında Bağlar Mahallesi Dorumdede Caddesi’nde kontrolünü yitirdiği otomobili, yol kenarındaki tarlaya girdi.
30 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. A.A.Y.’ye, drift atmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 30 bin 870 lira ceza kesildi. Otomobil de otoparka çekildi. (DHA)