Abone Ol

Drift yapıp, polislere direnen alkollü sürücü tutuklandı

Konya'da otomobiliyle drift yapan 2.48 promil alkollü sürücü Berat Tunca, 'Dur' ihtarına uymayarak, polisin takibi sonucu yakalandı. Polise direnen Tunca, sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, 60 bin 744 lira adli para cezası uygulandı.

Yayınlanma: 10:58 - 11 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Devriye görevi yapan trafik polisi ekipleri Selçuklu ilçesinde bir sürücünün aracıyla dirft yaptığını saptadı. Polisin ‘Dur’ ikazına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Elektronik Denetleme Sistemi ve Plaka Tanıma Sisteminden aracın,  Yeni İstanbul Caddesi’nde bulunan Bosna Hersek Mahallesi’ne kaçtığı belirlendi.

Polis, takip sonucu kaçarken kaldırıma çarpıp aracının lastiğini patlatan ve adı Berat Tunca olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı. Polise direnen ve yapılan testinde 2.48 promil alkollü olduğu tespit edilen Tunca gözaltına alındı.

Tunca, hakkında ‘alkollü araç kullanmak’, ‘drift yapmak’, ‘dur ikazına uymamak’, ‘tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘kırmızı ışık ihlali’, ‘Aracına cam filmi ve abartılı egzoz takmak’ suçlarından toplamda 60 bin 744 lira idari para cezası uygulandı.

Aracı trafikten men edilen sürücü Tunca, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  (DHA)

'Bu daha fragman' demişti 7 yıl hapis cezası aldıİlginizi Çekebilir'Bu daha fragman' demişti 7 yıl hapis cezası aldı
Bosna istanbul Konya para Polis trafik
X Reklam