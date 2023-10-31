Dronlu baskında kenevir tarlası çıktı

İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele eden polis ekipleri bahçesinde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirilen bir adrese baskın düzenledi.

Habip ATAM

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necip Fazıl Mahallesinde bulunan bir adreste uyuşturucu hammadesi bitki yetiştirildiğini belirledi.

Elde edilen bilgiler ışığında operasyon kararı alındı. Özel harekat polisinin de yer aldığı baskında polis, havadan takip yapabilmek için drone kullandı.

POLİSİ FARK EDİNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis baskın düzenlenen adreste kimseyi bulamadı. Ancak operasyon sırasında adrese bir otomobil yanaştı. Sürücü operasyon olduğunu anlayınca kaçmak istedi. Drone operatörü durumu fark edince ekiplere bilgi verdi. Şüpheli Ömer G. polis ekiplerince yakalandı.

KENEVİR BAHÇESİ

Şüpheli gözaltına alınırken, evde dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı. Aramada esrar yapımında da kullanılan 2 kilo 700 gram Hint keneviri ele geçirildi. Adresin bahçesinde ise Hint keneviri yetiştirildiği anlaşıldı. Polis ekiplerince yükseklikleri 1 ila 3 metre arasında değişen 58 adet Hint keneviri topraktan söküldü. Evde bir de pompalı tüfek bulundu.

SERBEST KALDI

Olayla ilgili ev sahibinin polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından işlem yapıldı. Ömer G. adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.