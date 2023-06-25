Abone Ol

Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi

Maltepe'de D-100 Karayolunda ilerleyen düğün konvoyundakiler, aynı yönde seyreden ambulansa yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Yayınlanma: 14:27 - 25 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Maltepe’de gerçekleşen olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sirenlerini çalarak ikinci şeritte giden ambulans, üç şeritte ilerleyen düğün konvoyu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi. Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

İstanbul'da ambulans kazasıİlginizi Çekebilirİstanbul'da ambulans kazası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam