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Düğün magandası, 12 yaşındaki Emre’yi belinden vurdu

Bursa'da dedesiyle birlikte düğün eğlencesini izleyen 12 yaşındaki Emre'nin beline mermi isabet etti.

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Düğün magandası, 12 yaşındaki Emre’yi belinden vurdu

Olay, Harmancık ilçesine bağlı Karaca Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulun önünde gerçekleşti.

Sokak düğününde havaya ateş açan Mustafa Ç.’nin elindeki silahtan çıkan kurşun, dedesiyle birlikte eğlenceyi izleyen Emre Akman’ın beline isabet etti.

12 yaşındaki Emre Akman, Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri Mustafa Ç.’yi gözaltına aldı.

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