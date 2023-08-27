Düğün magandası, 12 yaşındaki Emre’yi belinden vurdu
Bursa'da dedesiyle birlikte düğün eğlencesini izleyen 12 yaşındaki Emre'nin beline mermi isabet etti.
Olay, Harmancık ilçesine bağlı Karaca Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulun önünde gerçekleşti.
Sokak düğününde havaya ateş açan Mustafa Ç.’nin elindeki silahtan çıkan kurşun, dedesiyle birlikte eğlenceyi izleyen Emre Akman’ın beline isabet etti.
12 yaşındaki Emre Akman, Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri Mustafa Ç.’yi gözaltına aldı.