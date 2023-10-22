Düğünde silahlar konuştu: 1 ölü

Aksaray'da gerçekleşen bir düğünde silahlı bir kavga çıktı, bu olay sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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Olay, Aksaray’ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir düğünde gerçekleşti. Düğünde bulunan Dursun C. ve arkadaşı Ayhan A. ile başka bir grup arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında, bu olay kavgaya dönüştü ve Dursun C. ile Ayhan A. tabanca ile yaralandı.

Olayın ardından, polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Ancak Dursun C. hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışmalara başladı. (AA)

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