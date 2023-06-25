‘Dur’ ihtarına uymadı polis aracına çarpıp kaçtı

Sancaktepe'de gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, yolu kapatan polis aracına çarptı. Araçtan inen şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Bir şüpheli saklanmak için girdiği hastanede, diğer 3 şüpheli ise sokakta yakalandı.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, bugün 03.40 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre polis, ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalamaya başladı. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için polis aracıyla yolu kapattı.

Caddede ilerleyen şüphelilerin bulunduğu otomobil, polis aracına ve başka bir otomobile çarptı. Araçtan inen 1’i kadın 4 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler havaya uyarı ateşi açtı. 3 şüpheli sokakta yakalanırken, 1 şüpheli ise saklanmak için girdiği hastanede yakalanarak gözaltına alındı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

TERS YÖNDE KAÇMAYA DEVAM ETTİ; POLİS ARACINA ÇARPTI

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, “bugün saat 03.40 sıralarında şüphelilerin kullandıkları otomobili polislerin üzerine sürdükten sonra Turgut Özal caddesi istikametine doğru kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerince takibe alınan şüphelileirn bulunduğu araa ‘Dur’ ihtarı yapıldı. ‘Dur’ ihtarına uymayan otonobil ters yönde kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca sonrasında şüphelilerin bulunduğu otomobil Osmangazi caddesinde trafiğin de yavaşlamasıyla sıkıştırıldı.

Polis aracına ve başka bir otomobile çarpan şüpheliler, Kemal Türkler caddesi üzerinde polis aracının yolu kesmesi üzerine durduruldu. Polis aracına çarparak duran otomobilden inen şüpheliler kaçmaya başladı.Yaşanan kovalamacada, O.B., S.A. ve B.Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi.

Açıklamada şüphelilerin alkollü oldukları için kaçtığı belirtildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, ‘Dur ihtarına uymamak’, ‘Trafiği tehlikeye düşürmek’ ve ‘ Drift atmak’ suçlarından inceleme başlatıldı” denildi. (DHA)

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