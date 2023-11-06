Durdurulan araçta kilolarca kokain çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.
Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (AA)