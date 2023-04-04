‘Düşük faizli kredi’ ilanıyla dolandırdılar

İstanbul'da internet üzerinden "düşük faizli kredi" ilanı vererek dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Suç örgütünün kredi yalanıyla kişilerin bilgilerini ele geçirdiği ve banka hesaplarını boşalttığı öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemler 368 bin liralık vurgunlarının tespit edildiği belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyonla sonuçlanan süreç, yapılan bir ihbarla başladı. İddiaya göre emniyet birimlerine yapılan ihbarda, internet ortamında “düşük faizli kredi” ilanı veren bir suç şebekesinin kurdukları çağrı merkeziyle insanları dolandırdığı belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı.

KREDİ YALANIYLA BİLGİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, şebekenin internet üzerinden “Düşük faizli kredi için tıklayın” yazılı bir ilan paylaştığı belirlendi. İddiaya göre, ilandaki linki tıklayanlar isim ve telefon numarasını girince, devreye çağrı merkezi görevlileri girdi. Kredi hayaliyle başvuru yapan kişileri arayan şebeke üyeleri, çeşitli yalanlarla; TC kimlik numarasından, kredi kartı şifresine kadar birçok bilgiyi ele geçirdi.

Şebeke üyelerinin kart bilgilerini ele geçirdiği kişilerin banka hesaplarına girerek paraları kendi hesaplarına aktardı. Polis ekiplerin şebekenin şu ana kadar 368 bin liralık vurgununu belirledi. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Çekmeköy'de bulunan 2 çağrı merkezine ve bazı adreslere operasyon düzenlendi. Baskında, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız silah, 48 mermi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.

DİJİTALLERDE KİŞİSEL BİLGİLER BULUNDU

Ele geçirilen dijital materyallerin içeriğinde binlerce kişiye ait bilgi olduğu belirtildi. Şüphelilerin ele geçirdiği kişisel bilgilerle yaptığı dolandırıcılığın miktarının araştırıldığı bildirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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