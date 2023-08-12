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Düzce’de su borusu patladı, asfalt yol çöktü

Düzce'de kentin ana caddesi üzerinde patlayan su borusu nedeniyle yol çökerken sürücüler zor anlar yaşadı.

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Düzce’de su borusu patladı, asfalt yol çöktü

Düzce’nin en önemli noktalarından olan Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yolun altından geçen su borusu patladı.

Patlamanın ardından asfalt yol çöktü, cadde sular altında kaldı.

Polis ekipleri çöken yolun çevresinde güvenlik önlemi alırken sürücüler sularla kaplı yolda zor anlar yaşadı.

Borunun patlaması nedeniyle kentin büyük bölümünde su kesintisi yaşanırken belediye ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

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