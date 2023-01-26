Eczaneye giren inatçı keçi renkli görüntüler oluşturdu

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir keçinin ısrarla eczaneye girmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Eczacı Nisanur Yıldırım’ın Taş Mahallesi’ndeki iş yerinin önüne gelen sahipsiz bir keçi içeri girdi. İş yerindeki merdivenlere çıkan keçi, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Keçinin yeniden eczane önüne gelerek içeri girmek istemesi üzerine Yıldırım, iş yerinin kapısını kapattı. Bir süre eczanenin önünden uzaklaşan keçinin daha sonra yeniden geri gelmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eczacı Nisanur Yıldırım, AA muhabirine, keçinin aniden iş yerine girmesi ile şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Uzun uğraşlar sonucu keçiyi çıkardıklarını anlatan Yıldırım, “Biz depodan gelen ilaçları dizerken keçi birden içeriye girdi. Hatta eczaneyi çok biliyor gibi merdivenlerden yukarı çıktı. Ardından arkadaşla beraber onu çıkarmaya çalıştık. Olay iki üç kere tekrarlandı. En son beni kovaladı, kapıyı örttük. Eczanemizi ziyaret etmek istemiş, bizim için tatlı bir anı oldu.” diye konuştu. (AA)