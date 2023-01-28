Edirne ve Tekirdağ’da 34 kişi uyuşturucudan yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 34 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

fTekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlar arandı.

Aramalarda 54 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 16 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla H.P, S.P, A.B, E.Ç, R.K, H.F, R.A, S.K, M.S, T.Ö, A.G. ve C.Ü. gözaltına alındı.

EDİRNE’DE DE OPERASYONLAR

Edirne’de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 25 kilo 430 gram uyuşturucu hap, 4 kilo 377 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 4,64 gram eroin, 34 sentetik ecza maddesi, 8 kısa namlulu silah ve 8 şarjör ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, “uyuşturucu ticareti yapmak” ve “uyuşturucu kullanmak” suçlarından araması olan 4 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildi. AA

İlginizi Çekebilir Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı