Edirne’de 14 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'de, jandarma ve hudut birliklerince son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 hafta içinde Yunanistan’a kaçmak isteyen 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 11i yabancı uyruklu, toplam 50 kişiyi yakaladı. (DHA)