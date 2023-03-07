Edirne’de iğrenç olay
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir kişiye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Edirne’de cinsel istimsar iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Mart’ta yaşanan cinsel saldırı olayının firari şüphelisi G.A’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş timlerince gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan G.A. tutuklandı. (AA)