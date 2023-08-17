Edirne’de kargo şubesine ‘kaçakçılık’ baskını
Edirne'de bir kargo şubesine yapılan baskında, piyasa değeri 100 bin lira olan kaçak otomobil parçaları ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şubesine baskın yaptı.
Şüpheli paketlerde yapılan aramada, yurt dışından kaçak getirilen 16 otomobil yedek parçası bulundu.
Kaçak parçaların piyasa değerinin 100 bin lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)