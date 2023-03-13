Abone Ol

Edirne’de otomobilde 3 suikast silahı ele geçirildi

Edirne'de, şüpheyle durdurulan otomobilde suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış 3 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü A.A., tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Edirne’de otomobilde 3 suikast silahı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada; suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış, Glock marka 3 tabanca ile 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirdi.

Sürücü A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam