Edirne’de otomobilde 3 suikast silahı ele geçirildi
Edirne'de, şüpheyle durdurulan otomobilde suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış 3 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü A.A., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada; suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış, Glock marka 3 tabanca ile 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirdi.
Sürücü A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA