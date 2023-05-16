Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ağır yaralanan Yener Fidan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 02.00 sıralarında Kamil Tunca Caddesi numara 25’te meydana geldi. İddiaya göre, müzikholde eğlenen Yener Fidan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya döndü.

Kimliği öğrenilemeyen kişi, belinden çıkarttığı tabanca ile ardı ardına 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Yener Fidanın sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Fidan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada şüpheli, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yener Fidanı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fidan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fidan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri müzikhol ve çevredeki güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Eğlence mekanında kavga etti, sahilde cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı