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Eğlence merkezinden çıkan kadını böyle vurmuşlar

Diyarbakır'da, eğlence merkezinden çıkan E.Ö. (37) isimli kadın, dışarıda bekleyen kişi tarafından tabancayla ayaklarından vurdu. Hastanede tedaviye alınan E.Ö.'nün ifadesinde, 'azmettirici' olduğunu söylediği S.Ç. (44) gözaltına alınırken, şüpheli ise aranıyor.

Yayınlanma: 12:43 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Diyarbakır’da gerçekleşen olay, 27 Ağustos gecesi Kayapınar ilçesindeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, eğlence merkezinden çıkan E.Ö. adlı kadın, kapıda beklerken, kimliği belirsiz kişi, belindeki tabancayı çıkarıp yanına geldi.

Şüpheli E.Ö.’yü bacaklarından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.Ö.’nün ifadesinde, ‘azmettirici’ olduğunu söylediği S.Ç.yi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamayı reddeden S.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, E.Ö.’yü yaralayan şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. E.Ö.’nün hastanedeki tedavisi de devam ediyor. (DHA)

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