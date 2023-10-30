Ehliyetsiz sürücü ve akrabaları 2 polisi yaraladı

Erzurum'da, ehliyetsiz bir sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması sonucu ortaya çıkan olaya akrabaları da karıştı ve 2 polis memuru yaralandı. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrü Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, Ali A. (18) tarafından kullanılan 25 S 0436 plakalı öğrenci servisini durdurmak istedi ancak sürücü, polislerin “dur” ihtarına uymayarak Şehit Alaaddin Çelik Caddesi’ndeki ofislerine doğru kaçtı.

Polis, kaçan aracın plakasını bildirdi ve sürücü kısa süre içinde ofislerinde yakalandı. Ancak, sürücü ile akrabaları olan M.E.A, D.A. ve Y.A. arasında tartışma çıktı, bu tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve 2 polis memuru yaralandı.

Yaralanan polis memurları, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı ve öğrenci servis aracını emniyet otoparkına çekti. Sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle polisten kaçtığı belirlendi. (AA)

İlginizi Çekebilir Yayaya çarptı, öldürdü, ehliyetsiz çıktı