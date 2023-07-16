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Ekmeğin içi detaylı aranınca gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş'ta polis ekipleri şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin elindeki poşette, ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Yayınlanma: 14:37 - 16 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da gerçekleşen olay, Levazım Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Caddede denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurdu. Motosiklette ve şüpheli 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Polis ekipleri bu kez, Servet Özay K.’nin elinde bulunan ekmek poşetini incelemek istedi. Poşette bulunan ekmekleri detaylı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Servet Özay K. ile yanında bulunan S.P. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest kaldığı öğrenildi. (DHA)

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