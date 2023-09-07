Elazığ’da çöken ağır hasarlı bina, sağlam binaya zarar verdi
Elazığ'da depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çöken bina, bitişiğindeki 7 katlı iş merkezine de zarar verdi.
Elazığ’ın Nailbey Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bina, depremde ağır hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Binanın kontrollü yıkımı için öğleden sonra çalışmalara başlandı. Ancak yıkım sırasında bina çöktü.
Çökme nedeniyle çevreye toz bulutu yayılırken, bitişiğindeki 7 katlı iş merkezi de zarar gördü. İş merkezinin bazı dairelerinin duvarları yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı (DHA)