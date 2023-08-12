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Elazığda hasarlı cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Elazığ'da hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

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Elazığda hasarlı cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Elazığ Bahçelievler Mahallesindeki Bahçelievler Camisinin minaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, minarenin yıkılmasına karar verildi.

Alınan güvenlik önleminin ardından ekipler, dün akşam saatlerinde minareyi kontrollü olarak yıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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