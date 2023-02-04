Elektrik tesisatından yangın çıktı: 10 kişi dumandan etkilendi
Eskişehir'de bir apartmanın giriş katındaki dairede elektrik tesisatından yangın çıktı. Apartmanda oturan 10 kişi çıkan dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Eskişehir Odunpazarı ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangında, dumandan etkilenen 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Eskişehir Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Huzurveren Sokak’ta dün akşam saatlerinde bir apartmanın giriş katında elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale etmesine rağmen yangından çıkan dumanlar apartman boşluğundan diğer dairelere de dağıldı.
Yangında, apatman sakinlerinden 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.