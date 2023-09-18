Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 3 ölü
Denizli'de otomobil ve elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletteki 2 kişi, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Denizli’nin Tavas ilçesinde, Mehmet Şandede (45) yönetimindeki 34 GDT 304 plakalı otomobil ile Adem Gökin (69) tarafından kullanılan elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Karahisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yol kenarındaki bir mezarlığa devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerinde sürücü Mehmet Şandede ve Adem Gökin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Hatice Şandede (43) ise Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.(AA)