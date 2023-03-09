Elif’i öldüren sevgilisine verilen ceza onandı

Kırıkkale'de, üniversite öğrencisi Elif Sinan'ı (23) öldürdüğü gerekçesiyle sevgilisi Tuğrul Akan'a (27) verilen müebbet hapis cezası, Ankara Bölge Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı. Mahkeme kararında, "Usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı anlaşılmış; sanık avukatının istinaf itirazları yerinde görülmemiştir" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos’ta, kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından hastaneye götürüldü. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Akan, sevgilisinin, aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü.

Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Elif Sinan’ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi bulunan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada tutuklandı. Davanın, geçen yıl 23 Kasım’da görülen karar duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Sanık, savunmasında, kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Akan, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi; takdir indirimi uygulanmadı.

İSTİNAF KARARI HUKUKA UYGUN BULDU

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliyesi 2’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun buldu. Mahkeme kararında, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan takdire, gerekçe ve uygulamaya göre mahkemenin kararında düzeltme nedeni dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı anlaşılmış; sanık avukatının istinaf itirazları yerinde görülmemiştir” denildi.

Dosya incelenmek ve karara bağlanmak üzere Yargıtay’a gönderildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bir kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! İndirim uygulanmadı

İlginizi Çekebilir 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet ve 14 yıl hapis cezası